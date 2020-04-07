شركة النفط بعدن تدشن ورشة عمل حول فيروس كورونا

دشنت شركة النفط بعدن اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول فيروس كورونا COVID-19 وذلك لتعريف وتثقيف الموظفين بالفيروس وطرق الوقاية منه.

وخلال الورشة اتخذت الإجراءات الوقائية التزاما بتعليمات وزارة الصحة العامة والسكان منها تعقيم كافة الحاضرين في الورشة والزامهم بلبس الكمامات والقفازات وكذا وضع مسافات متباعدة بين كافة المشاركين.

وجاء تنظيم ورشة العمل حول فيروس كورونا في لفتة طيبة من قبل مدير عام شركة النفط بعدن الأستاذة انتصار عبدالله العراشة وحرصها على سلامة موظفي الشركة لكونهم ملتزمون باستمرار العمل رغم المخاوف من تفشي الفيروس وكذا إلحاح الموظفين على مزاولة عملهم لتقديم الخدمات للمجتمع.

وفي افتتاح الورشة ألقت الأستاذة انتصار عبدالله العراشة مدير عام شركة النفط بعدن كلمة اكدت من خلالها اهتمام قيادة الشركة بكافة الموظفين والحرص على سلامتهم في ظل تفشي فيروس كورونا بالعالم.

وأشارت العراشة إلى هذه الورشة تأتي في إطار الإجراءات المتخذة من قبل قيادة الشركة لوقاية الموظفين من تفشي فيروس كورونا.

ودعت كافة الموظفين للالتزام بالاجراءات الوقائية المتخذة من قبل قيادة الشركة والتي تحمي الموظفين من الإصابة بالفيروس ومنها توفير المعقمات والقفازات والكمامات والتوجيه بتقليص حضور الموظفين ومنع التجمعات وتعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية مؤقتا.

عقب ذلك ألقى الدكتور خالد عبدالباقي فارع مدير مكتب الصحة في مديرية المعلا كلمة للمشاركين في الورشة رحب في مستهلها بالاخت انتصار العراشة مدير عام الشركة وكافة الحاضرين مقدما شكره لقيادة شركة النفط بعدن على مبادرتها لإقامة هذه الورشة التي تهتم بتثقيف الموظفين بمخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وأشاد الدكتور خالد عبدالباقي بالترتيب والتنظيم المتميز خلال الورشة والالتزام بالاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا عدم وجود أي حالة إصابة بالفيروس في بلادنا.

وطالب الدكتور خالد عبدالباقي باغتنام الفرصة للحفاظ على البلاد من مخاطر تفشي فيروس كورونا مشددا على الإلتزام بالاجراءات الوقائية وإغلاق الحدود ومنع التجمعات السكانية وإغلاق كافة الأسواق والمراكز التجارية محذرا من التساهل وعدم الاكتراث بمخاطر الفيروس.

من جانبها ألقت المدربة والمثقفة الصحية ندى بامهدي محاضرة توعوية حول فيروس كورونا تطرقت فيها إلى مراحل تطور الفيروس والفترة الزمنية التي يمكن فيها تعافي المصابين.

ونوهت إلى طرق الإصابة بالمرض وانتقال الفيروس إلى الإنسان محذرة من إهمال النظافة الشخصية وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

كما ألقت منسقة التثقيف في مكتب الصحة بمديرية المعلا الدكتورة أنجيلا محاضرة للمشاركين في ورشة العمل تطرقت من خلالها لطرق الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ونبهت الى ضرورة الالتزام بتعليمات الطواقم الطبية وعدم خرقها وتجنب التجمعات وأماكن الازدحام الشديد.

وطالبت بضرورة زيادة الوعي لدى المجتمع بمخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه وذلك من خلال التثقيف الصحي.