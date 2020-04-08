ابابيل نت

شركة النفط تصدر بلاغ صحفي عاجل بشأن اسعار الوقود في عدن

8 أبريل، 2020
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أصدرت شركة النفط بالعاصمة عدن بلاغ صحفي توضح فيه حقيقة ما ينشر من معلومات مضللة في بعض المواقع غير المعروفة لأرباك المواطن.

وقالت الشركة في بلاغها :” لاحظنا ان بعض المواقع الغير معروفة تقوم بنشر أخبار مضللة ومغرضة الهدف منها إرباك المواطن و زعزعة الثقة بينه وبين شركة النفط عدن التي ستظل مع المواطن في كل الظروف تسعى جاهدة لتوفير ما يحتاجه من الوقود بأسعار مناسبة ومعلنة بصورة رسمية لذلك :

وأضافت ” نؤكد للجميع وحتى اللحظة بأن جميع المحطات التابعة للشركة والخاصة تبيع بسعر موحد وهو :

البنزين سعة 20 لتر بـ 3300 ، الديزل سعة 20 لتر بـ 4400

وأكدت ان اي جديد عن الشركة سيتم نشره بشفافية ووضوح في موقع الشركة الرسمي، والصفحات الرسمية التابعة لها على مواقع التواصل الإجتماعي ؛ داعيه المواطنين بعدم الالتفات الى الأخبار غير الرسمية .

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اسعار النفط الوقود بشأن بلاغ تصدر شركة صحفي عاجل عدن في

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