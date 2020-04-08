شركة النفط تصدر بلاغ صحفي عاجل بشأن اسعار الوقود في عدن

أصدرت شركة النفط بالعاصمة عدن بلاغ صحفي توضح فيه حقيقة ما ينشر من معلومات مضللة في بعض المواقع غير المعروفة لأرباك المواطن.

وقالت الشركة في بلاغها :” لاحظنا ان بعض المواقع الغير معروفة تقوم بنشر أخبار مضللة ومغرضة الهدف منها إرباك المواطن و زعزعة الثقة بينه وبين شركة النفط عدن التي ستظل مع المواطن في كل الظروف تسعى جاهدة لتوفير ما يحتاجه من الوقود بأسعار مناسبة ومعلنة بصورة رسمية لذلك :

وأضافت ” نؤكد للجميع وحتى اللحظة بأن جميع المحطات التابعة للشركة والخاصة تبيع بسعر موحد وهو :

البنزين سعة 20 لتر بـ 3300 ، الديزل سعة 20 لتر بـ 4400

وأكدت ان اي جديد عن الشركة سيتم نشره بشفافية ووضوح في موقع الشركة الرسمي، والصفحات الرسمية التابعة لها على مواقع التواصل الإجتماعي ؛ داعيه المواطنين بعدم الالتفات الى الأخبار غير الرسمية .