شركة النفط تقر منع دخول المشتقات من حضرموت وعدن إلى شبوة

وجهت شركة النفط اليمنية بشبوة تعميماً إلى وكلاء المحطات لبيع مشتقات النفط، قضى بتوفير مادة البنزين من صافر وتوزيعه على كافة المديريات.

وقضى التعميم، الصادر يوم أمس، بمنع دخول أية كميات من مادتي البترول والديزل التجاري في نطاق توزيع فرع الشركة بالمحافظة اعتباراً من الجمعة الماضية.

وعملت الشركة على حصر الكميات المتوفرة من المادتين في المحطات وحذرت من وصول أية كميات من البنزين والديزل بعد صدور التعميم، ولوحت بالمحاسبة القانونية.

ووفقاً للتعميم، فإن المنع يحرم إدخال أية كميات من البنزين والديزل من حضرموت وعدن.