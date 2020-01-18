شركة بريطانية تختار سقطرى ضمن أفضل وجهات السفر للعام 2020.. وهذا ما قاله وزير السياحة

إختارت شركة (Battleface) البريطانية المتخصصة في تأمين السياحة لوجهات السفر المتميزة في العالم تختار سقطرى ضمن أفضل وجهات السفر الفريدة والجريئة للعام 2020 .

وذكر ذلك وزير السياحة، الدكتور، محمد عبدالمجيد قباطي، في تغريدة له بتويتر، سقطرى رائعة خيال كل بني البشرية!.. جزيرة البخور واللبان وأشجار دم الأخوين وورد الصحراء الندية!.. موطن النباتات والأحياء والطيور التي ليس لها مثيل في البرية!.

وأضاف بأنها متحف الروائع وأرض الأساطير وحكايات الروايات السحرية!.. أعجوبة العجائب، أيقونة الأرض ودهشة الكون السرمدية!.