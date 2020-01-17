شركة طيران مصرية تدشن رحلاتها لليمن قريبا

تم يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي الموافق 15/01/2020 في مبنى هيئه الطيران المدني المصري بالعاصمة المصرية “القاهرة” التوقيع على اتفاقية للتبادل التجاري بين (طيران سياف المصريه)ممثلة بالاستاذ عمر سيف المدير التجاري للشركة وهي شركة طيران مدني تابعه لوزارة الطيران المدني المصريه وبين (طيران سيف اير الكينيه)ممثلة بالكابتن محمد نور رئيس مجلس إدارة الشركة .

وتضم الشركة المصرية في اسطولها عدد 14 طائرة مابين طراز امبرايز E195/ وايرباص 330- وتعمل الشركه على ضم 7 طائرات جديده لاسطولها قريبا موزعه بين 3 طائرات من طراز ابرباص330/،و4 طائرات طراز ابرباص320 .

وعلى هامش التوقيع تم عقد إجتماع اخر تم فية التفاهم والتباحث بناءا على إتصالات مستمرة وتنسيق مع وزارة النقل اليمنية التى تسعى لتنفيذ استراتيجيتها في تشجيع الإستثمارات الخارجيه لمزاولة نشاط النقل الجوي إلى المطارات اليمنية في المحافظات المحرره للعمل وتسهيل عمليه النقل الجوي وتقديم المساعدة للمواطن اليمني والتخفيف من حجم الصعوبات التي يعانيها في سفرة من استقطاع التذاكر التي تثقل كاهله إلى الحجوزات المستحيلة وبالذات لجرحى الحرب والأمراض في ظل محدودية عمل الشركه الوطنيه الناقله بواقع ثلاث طائرات ،وفي ظل ظروف استثنائية نعيشها حاليا.

ومن منطلق تشجيع شركات الطيران الخارجية للعمل في اليمن ستعمل وزارة النقل بتقديم كافة التسهيلات والضمانات لعمل تلك الشركات الوطنيه واعاده خطوطها الى اليمن للمساعده في تخفيف معاناه المواطن اليمني .

و تم التباحث على تدشين الشركه المصريه خطوطها الى المطارات اليمنية المحررة بعدة رحلات أسبوعية مابين مطار عدن وسيئون والغيضه ،وذلك بعد إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني المصري والهيئة العامة للطيران المدني اليمنية.

تم الاجتماع في مكتب رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسن محمد وبحضور القائم بأعمال وكيل وزارة النقل اليمنية لقطاع النقل الجوي ديما عبدالقوي رشاد .