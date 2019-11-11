شركة ميثاق سوفت تنفذ دورة برنامج المحاسبي الذهبي للطلاب الجامعيين بمنطقة عينات

نفذت شركة ميثاق سوفت للحلول التقنية والانظمة دورة في برنامج المحاسبي الذهبي للطلاب الجامعيين في منطقة عينات بمديرية تريم الذي يقيمه صندوق الطالب الجامعي تحت إشراف منتدى عينات التنموي وبالمشاركة مع مشروع ماء عينات الخيري.

وقد تضمنت الدورة الذي حضرها ١٣ متدربا من طلاب جامعة سيئون وكلية المجتمع على أربع ساعات تدريبية اشتملت على الجانبين النظري و التطبيقي الذي ألقاها المدرب الأستاذ مراد سعيد جبلي معيد بكلية العلوم الإدارية بجامعة سيئون.

وتعد هذه الدورة ضمن خطة نشاط شركة ميثاق سوفت لتدريب وتأهيل الطلاب الجامعيين على برامج وانظمة ميثاق سوفت لمتطلبات العمل في المجالات المحاسبية بعد تخرجهم من الجامعات والمعاهد.