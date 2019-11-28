شروط تأشيرة مضيف «فيزا مضيف» مضيف في السعودية 1441

ماهي تأشيرة مضيف في السعودية ، فهي من التأشيرات الحديثة والتي تم دراستها للعمل بها في هذه الأيام والإستمرار عليها في الأيام المقبلة وذلك تحقيقًا للرؤية المستقبلية والتي خططت لها المملكة لعام 2030 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ،فقد أدرجت وزارة الجوازات ووزارة الحج والعمرة في المملكة السعودية التأشيرة الجديدة وهي تأشيرة مضيف والتي يمكن الإستفسار والتقدم من خلالها عبر الموقع الإلكتروني أبشر والذي يسمح للمواطن بإستضافة من يرغب في إضافتها و كفالتهم ورعايتهم.

كيفية عمل تأشيرة مضيف

تأشيرة مضيف من الخدمات العظيمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للوافدين والتي تساعد على النشاط السياحي ولها أهمية كبيرة في المملكة وحامل هذة التأشيرة يتمتع بميزات عديدة أهمها :

حرية التنقل والانتقال داخل المملكة العربية السعودية.

حرية السكن والإقامة في الفنادق والشقق السكنية.

يمكن للمضيف أن يستضيف من ثلاثة أشخاص إلى خمسة أشخاص لمن أراد العمرة في المملكة.

يستطيع حامل تأشيرة مضيف أن يستقبل ويستضيف أي شخص على نفقته الخاصة.

يستطيع المواطن السعودي أو الشخص المقيم الحامل لتأشيرة مضيف أن يتكفل بشخص أو عدة أشخاص لمدة قد تصل إلى تسعين يومًا.

طريقة عمل تأشيرة مضيف

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق منظومة جديدة متطورة في كافة المجالات والمنشأت وتقديم العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين والوافدين والنهوض بالسياحة في خطى تصل إلى عام 2030 وهي رؤية مستقبلية لحياة أفضل وتأشيرة مضيف نظام جديد كان تحت الدراسة قبل أن يخرج إلى النور والهدف منه إنتعاش السياحة.

وقد أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة أنها تدرس حاليًا آلية إدخال تأشيرة مضيف إلى السعودية وهي خدمة للمواطنين السعودين والمقيمين وهذا يمكنهم من إستضافة المضيف وكفالته لمدة ثلاثة أشهر وتكلفة تأشيرة مضيف 500 ريال سعودي للشخص الواحد في السنة ويمكن تكرار الإستقدام ثلاث مرات خلال العام.

رسوم تأشيرة عمرة مضيف

تأشيرة عمرة مضيف تمكن الزائر للمملكة من غير المقيمين ومن الجنسيات الأخرى غير السعودية إستقدام أشخاص من خارج المملكة لأداء العمرة وهذه الميزة للسعوديين أيضًا ولحامل تأشيرة مضيف الحرية الكاملة في التنقل من بلد لبلد داخل المملكة العربية السعودية ولا تقتصر على أماكن الحج والعمرة فقط وقد ذكرت جهات أن مدة الإقامة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ولكن هذا الأمر قيد المناقشة وكذلك تكاليف التأشيرة.

شروط تاشيرة مضيف

أتاحت المملكة العربية السعودية خدمة التأشيرات السياحية والتي تبلغ رسومها 440 ريالا سعودي وهي صالحة لمدة عام واحد من تاريخ صدورها ولما بلغ سن الـ 18 وما دون ذلك لابد من مرافقة ولي الأمر وهي تختلف عن تأشيرة مضيف والتي تُمنح لحاملها بالعديد من المزايا والتي منها أداء العمرة والإقامة الكاملة في المملكة ولمدة أطول من المعتمر بتأشيرة مضيف تمكن حاملها من العديد من المزايا.

فحامل تأشيرة مضيف له أن يتكفل ما يشاء من الأشخاص أو الأقارب من الدرجة الأولى ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويمكن أن يستضيف خمس أفراد ويجب على المضيف أن يرعى شؤون من يضيفهم ويقوم على رعايتهم وخدمتهم حتى مغادرة المملكة ويمكن لحامل هذه التأشيرة التجول بحرية وحضور الفعاليات والإحتفالات.