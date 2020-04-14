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شطارة:عودة الجنوب مرتبطة بإرادة شعب وليس بأشخاص اساءوا التصرف

14 أبريل، 2020
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اكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة بأن الجنوب قضية شعب ولا ينبغي ربطه باشخاص اساءوا التصرف.

وقال شطارة في تغريدة له على تويتر:لا تربطوا قضية شعب بتصرفات أفراد مهما بلغوا من مرتبة ،ومهما عاثوا من فساد واساءوا التصرف.

وتابع قائلا:المرحلة التي نمر بها صعبة للغاية ومفيدة في نفس الوقت،لأنها المرحلة التي ستكشف الكثير من الوجوه.

واضاف :(الجنوب قضية شعب) وليست أفراد مهما على شأنهم وعودة الجنوب مرتبطة بإرادة شعب وليس بتصرفات أفراد.

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