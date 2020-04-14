شطارة:عودة الجنوب مرتبطة بإرادة شعب وليس بأشخاص اساءوا التصرف

اكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة بأن الجنوب قضية شعب ولا ينبغي ربطه باشخاص اساءوا التصرف.

وقال شطارة في تغريدة له على تويتر:لا تربطوا قضية شعب بتصرفات أفراد مهما بلغوا من مرتبة ،ومهما عاثوا من فساد واساءوا التصرف.

وتابع قائلا:المرحلة التي نمر بها صعبة للغاية ومفيدة في نفس الوقت،لأنها المرحلة التي ستكشف الكثير من الوجوه.

واضاف :(الجنوب قضية شعب) وليست أفراد مهما على شأنهم وعودة الجنوب مرتبطة بإرادة شعب وليس بتصرفات أفراد.