عدن تايم

شطارة : أمن عدن سيكون خط أحمر وأول الأولويات

10 ديسمبر، 2019
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عدن تايم – خاص :

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة ان امن عدن سيكون خط احمر واول الاولويات .
وجاء حديث شطارة في منشور له استذكر فيه ما قاله السفير الروسي عن عدن.

شطار قال صدق السفير الروسي دادوشكين عندما قال لي أثناء أخر لقاء جمعنا به في عدن ، بأن عدن من المدن الحية حيث للحياة طعم أخر بناسها.

وتابع قائلا: كانت وما تزال رغم كل الظروف وستظل .. لهذا لم ولن يتم السماح بعد اليوم بالعبث بأمن عدن لخلط الأوراق والتهرب من تنفيذ اتفاق الرياض.

واضاف أمن عدن سيكون خط أحمر وأول الأولويات

واختتم تغريدته قائلا: اللهم احفظ عدن ومن سكنها وسكنته.

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