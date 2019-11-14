شطارة: الانتقالي يبدأ عملياً تنفيذ اتفاق جدة برعاية التحالف (صور)

أكد ‏عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، أن المجلس الانتقالي الجنوبي بدأ على أرض الواقع وعملياً بتنفيذ بنود اتفاق “جدة” برعاية التحالف العربي.

وكتب “شطارة” في تغريدة عبر حسابه الشخصي، بتويتر، رصدها “المشهد العربي”: “الانتقالي يبدأ عمليا في تنفيذ بنود إتفاق جدة برعاية التحالف”.

وأضاف: “قوة حماية المنشأت تستعد لتولي مسؤوليتها في هذا الجانب،دائرة حقوق الإنسان في الانتقالي برئاسة ذكرى معتوق، أنهت دورة قانونية وإرشادية للجنود الملتحقين في هذه القوة”.

واختتم شطارة تغريدته قائلاً: “الانتقالي الشريك الحقيقي للتحالف”.