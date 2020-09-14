عدن 24

شطارة: انفتاح المجلس الانتقالي على العالم سينعكس إيجابا على الوضع الداخلي في الجنوب

14 سبتمبر، 2020
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أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة أن انفتاح المجلس الانتقالي على العالم سينعكس ايجابا على الجنوب.
وفي تغريدة له على تويتر قال شطارة:” الثقة التي يبنيها القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ووفد المجلس التفاوضي في الرياض، بين المجلس والقيادة السعودية السياسية والعسكرية، والانفتاح الدولي على ممثلي الدول الأكثر تأثيرا على المسرح السياسي العالمي، سينعكس على الوضع في الداخل تدريجيا”.
وأضاف:” أكاذيب الشرعية انتهت”.

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