شطارة يدشن معرض "التراث الشعبي في الجنوب" بالعاصمة عدن

دشن الأستاذ لطفي شطارة، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، معرض التراث الشعبي في محافظات الجنوب، الذي نظمته إدارة رياض الأطفال في إدارة التربية والتعليم بالعاصمة عدن، برعاية كريمة من المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلاً بدائرة المرأة والطفل في الأمانة العامة لهيئة الرئاسة.

وقد أبرز المعرض، الذي حضره أيضاً مديرا مديرتي صيرة العقيد خالد سيدو، والمنصورة محمد البُري، التراث الشعبي الغني في الجنوب، من الرقصات والأغاني الشعبية والأزياء التقليدية، حيث قدم البراعم من مختلف رياض الأطفال نماذج من التراث لكل محافظة على حدى، كما أعدوا نماذجاً من الأكلات الشعبية التي تتميز بها مناطق الجنوب المختلفة.

وفي تصريح مقتضب، أكد الأستاذ لطفي شطارة، أن مثل هذه المعارض التي تنفذها رياض الأطفال في عدن تسهم في تأصيل الثقافة والحفاظ على الموروث الشعبي الجنوبي وترسيخه بين الأطفال، بعد سنوات من محاولات نظام صنعاء، طمس الهوية والتراث والعادات الأصيلة للجنوب.

وقدم شطارة عن شكره لإدارة التربية و التعليم في العاصمة عدن بقيادة الأستاذ محمد الرقيبي، على الدور الكبير لإنجاح هذا المعرض الذي أسهمت به جميع رياض الأطفال بعدن، كما قدم شكره أيضا للأستاذة هناء باسنيد، مديرة رياض الأطفال في العاصمة عدن.