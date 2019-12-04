شطاره: ملاحقة النيابة لصحيفة عدن تايم حماية للفاسدين

اعتبر القيادي في الانتقالي لطفي شطارة:” ملاحقة الصحافيين بسبب آراءهم يجعل النيابة في وضع وكأنها تحمي الفاسدين”، جاء ذلك في منشور على فيسبوك عنونه بـ: تكميم أفواه الاعلاميين هدفه حماية الفاسدين.

وقال شطارة في منشوره: كنت اتمنى ان تنأى النيابة العامة بنفسها عن ملاحقة قامة إعلامية مثل الأستاذ عيدروس باحشوان رئيس تحرير عدن تايم ،هذا الرجل اذا وضع يده في صحيفة تألق فيها وزادها بريقا ومهنية ، كما فعل في صحيفة الرأية قبل الوحدة ، وصحيفة الايام والامناء بعدها .

واضاف: ملاحقة الصحافيين بسبب آراءهم يجعل النيابة في وضع وكأنها تحمي الفاسدين ، اذا كانت حجة النيابة انها تنفذ القانون ، فالأولى بها العودة إلى قانون الصحافة والمطبوعات .

وشدد على انه: لا يجب استخدام القانون للدفاع عن الفاسدين وتجاهله في ملاحقة مروجي المخدرات والحبوب والقتله والمجرمين الذين تعج بهم السجون، مبديا تضامنه الكامل مع الأستاذ عيدروس باحشوان وصحيفة عدن تايم المتميزة اليكترونيا وورقيا.

واختتم شطاره منشوره قائلا: هذا اليوم قد يعطي رسالة معكوسة للفاسدين للأسف.