شطحات كروية.. إلغاء الموسم الكروي هو الحل!

سبورت 360 – “شطحات كروية”، هي فقرة أسبوعية نهدف من خلالها إلى مناقشة وتفكيك بعض الأفكار غير المنطقية المنتشرة والرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي، مع محاولة دحضها والرد عليها بأفكار جديدة وأدلة – تبدو من وجهة نظرنا – أقرب للواقع.

منذ بداية تفشي فيروس كورونا في أنحاء أوروبا، والجميع يؤجل الحلول المتعلقة بالموسم الكروي، على أمل السيطرة على هذه “الجائحة العالمية”، وعودة عجلة الحياة إلى الدوران.

الأيام تمر، وتتبعها الأسابيع، ودخلنا في حسابات الأشهر، والأزمة على حالها بل وتستفحل في معظم أصقاع العالم، وأحذية اللاعبين معلقة، وصافرات الحكام معطلة، والجميع في حالة ترقب صعبٍ وقاسٍ.

وقرر الاتحاد البلجيكي هذا الأسبوع، أن يُبادر في إيجاد حلٍ لأزمة الموسم الكروي، فأعلن عن تتويج فريق كلوب بروج بطلاً للدوري، كونه يتصدر بفارق 15 نقطة عن الفريق الذي يطارده في جدول الترتيب.

وطالب الكثيرون بقية الدوريات بالسير على خطى الاتحاد البلجيكي، بحيث يتم تتويج المتصدر باللقب، وينتهي الموسم بعيداً عن نيران الانتظار، حيث سيمنح هذا الأمر، للأندية فرصة التفكير الهادئ بالموسم المقبل.

الأمر ليس بتلك البساطة:

ليس خفياً على أحد أن إلغاء الموسم ليس الحل الأفضل – إن افترضنا جدلاً أنه حل – ففي إنجلترا مثلاً، قد يحصل ليفربول على لقب الدوري على اعتبار أنه يبتعد عن أقرب ملاحقين بفارق 25 نقطة، لكن هنا تظهر مشكلة المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، حيث تتقارب نقاط الفرق المتنافسة.

في فرنسا يبدو الأمر سهلاً نوعا ما، بابتعاد باريس سان جيرمان عن مارسيليا صاحب الوصافة بـ12 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة، لكن التعقيدات الحقيقية موجودة في الدوري الإسباني الذي يتصدره برشلونة بفارق نقطتين عن ريال مدريد، والدوري الإيطالي الذي يتصدره يوفنتوس بفارق نقطة عن لاتسيو، والدوري الألماني الذي يتربع عليه بايرن ميونخ بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند.

الحقيقة أن اتخاذ قرار الإلغاء في الدوريات الأربعة الكبرى الأوروبية يُعتبر صنفاً من الخيال، فالليجا تتبقى لها 11 جولة، والبريمرليج أمامه 9 أسابيع (ومشكلته في مراكز البطولات الأوروبية وحتى مراكز الهبوط) والكالتشيو 12 أو13 جولة بسبب التأجيلات، والألماني 9 أو10.

هذا دون الحديث عن الخسائر المادية الفادحة التي ستتكبدها الفرق والاتحادات بسبب إلغاء الموسم، حيث ستخسر جل الأندية عوائد حقوق البث التفلزيوني والتي تمثل 80% أو أكثر من ميزانيتها السنوية، وهو ما سيضعها أمام أزمة حقيقية، بل أمام خطر الإفلاس.

بالطبع هناك أفكار تلعب برؤوس صناع القرار، منها إقامة مربع ذهبي من مرحلة واحدة لفرق الصدارة، أو إجراء مباريات محدودة خلف الأبواب الموصدة، مع فحص جميع اللاعبين والمدربين والحكام للتأكد من خلوهم من الوباء العالمي، وكذا تعقيم الملاعب بشكل صارم.

وفي الأخير، يبقى الصراع بين من يُفكر في الأرباح وتأثير التوقف عليها، ومن يُعطي الأهمية للأرواح مهما كان حجم الخسائر، فكل شيء يمكن تعويضه، إلا حياة الإنسان، فهي أغلى ما تملك البشرية.

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