شكاوى من إهمال السلطة المحلية لمستشفى عزان

اشتكى سكان مناطق الواحدي بشبوة من الإهمال الذي تعاني منه مستشفى عزان العام، جراء ممارسات مسؤولي حكومة الشرعية.

وقال السكان إنه رغم مرور أكثر من 50 عاماً على إنشاء مستشفى عزان العام، لكنه يعاني من غياب رعاية السلطة المحلية بالمحافظة له.

ونوهوا إلى أن محافظ شبوة لم يتجاوب مع احتياجات المستشفى، التي رفعت إليه بمذكرات رسمية من السلطة المحلية بمديرية ميفعة.

ويعد مستشفى عزان العام بمديرية ميفعة واحد من أقدم مستشفيات محافظة شبوة، والذي ينتظر منه تقديم خدمات طبية وصحية وإنسانية لكافة أبناء مناطق الواحدي.