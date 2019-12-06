شكر وعرفان بسم الله تلرحمن الرحيم قال تعالى : وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ . صدق الله العظيم

تشرفت اليوم بأصدار معالي وزير المياه والبيئه /المهندس توفيق الشرجبي ، والسيد/ عمار العولقي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة قرار يقضي تكليفي مديرا عاما لادارة الرصد والتقييم البيئي في ديوان الهيئة العامة لحماية البيئة في هذا المقام ارفع اسمى آيات الشكر والتقدير الى معالي الوزير والسيد رئيس الهيئة على منحهم الثقة لي وايمانهم بقدرات الشباب واعطاء الفرصة لهم لأثبات كفاءتهم في ادارة الدولة بعيدا عن المحسوبية وسياسة التبعية وفي هذا المقام لا يسعني الا ان اؤكد على العمل المهني بالقانون في جوانب واختصاصات هذة الادارة المهمة ، والتزامي بالتراتبية الادارية وعدم تجاوز الصلاحيات مثلما لن اسمح بتجاوز صلاحية واختصاصات الادارة ، منطلق في هذا من ايماننا بقدراتنا، وثقتنا في كفاءتنا العلمية والعملية .د.وليد الشعيبي مدير عام الرصد والتقييم البيئي الهيىة العامة لحماية البيئة