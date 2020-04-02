شمسان يوجه بسرعة البت في قضية الأسرة التي هُدم منزلها وتسكينها

│الخبر | خاص

كلف محافظ تعز نبيل شمسان، صباح اليوم، رئيس محكمة الاستئناف في تعز القاضي أحمد الحمودي بمراجعة ملف قضية امرأة أرملة تم هدم منزلها ،يوم أمس، طبقاً لأمر قضائي .

كما وجه المحافظ بسرعة البت في القضية بشكل عاجل، مؤكداً أنه في حال حدوث خطأ أو تجاوز فإنه سيتم تعويض الأسرة التعويض العادل ومحاسبة المتسببين والمخالفين بدون اي تهاون.

وطبقاً لإعلام مكتب المحافظ فقد التقى نبيل شمسان بالمرأة واستمع لشكواها ،ووجه بسرعة توفير سكن لها ولأطفالها حتى يتم حسم القضية.

وكانت قضية هدم المنزل أثارت جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لمالكة المنزل تقول فيه أنها ساكنة في منزلها منذ سنين، وأنه تم اخراجها واطفالها بالقوة من المنزل والشروع في هدمه، حيث اختتمت كلامها بالقول “أين حكومة ربي”؟.

│المصدر – الخبر