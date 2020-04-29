شهر رمضان وتاريخ الصيام قبل وبعد الاسلام

إنّ شهر رمضان هو شهر عِبادة وتقرُب مِن الله كما يعلم الجميع ، حيْث أنّ فريضة الصّيام إقترنت بِهذا الشّهر العظيم حيْث أوْجب اللّه تعالى على المُسلِمين صيام شهر رمضان بِأكملِه ، مِن خِلال التّوَقُّف عن الطّعام والشّراب وجميع الملذّات الّتي تتوق إليها النّفس مع الإلتزام بالأبتعاد عن المُحرّمات ، كما أنّ الصّيام يجِب أن يكون مِرفقا بِالتّحلّي بِالأخلاق الحسنة والإبتعاد عن السُّلوكيات الغير مُستحبّة ، فشهر رمضان جاء ليَظهر المُسلِم في النّموذج الّذي ينبغي أن يكون عليُّه ، وقد عُرِف الصّيام مُنذ الجاهِليّة الأوْلى إلّا أنّه اِختلف عن ما جاء بِه الاسلام .

الصيام قبل الإسلام

لقد وجد الصيام قبل ظهور الإسلام والدليل على ذلك قوله تعالى في كتابه العظيم في سورة البقرة الآية 183: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”، كما أن الآية تدل كذلك على أن الصيام فريضة يجب الألتزام بها من خلال “كتب عليكم الصيام”.

ومن أمثلة الصيام قبل الإسلام أن اليهود كانوا يصومون عدة أيام من السنة حيث كان الصيام بالنسبة لهم تعبيرا عن الحزن وكانت معظم الأيام التي يصومون فيها تعتبر حدادا، كما أنهم كانوا يصومون تكفيرا للذنوب فضلا عن أنهم كانوا يعتقدون أن الصيام يحميهم من وقوع المصائب، والنصارى كذلك لهم أيام محددة ومتفرقة في السنة يحرصون على صيامها، كما هو الشأن عند المصريين القدامى الذين كانوا يصومون بحجة التقرب للموتى وهم كذلك حددوا أياما معينة للصيام.

بهذا يكون الصيام عبادة معروفة قبل بزوغ فجر الإسلام ولها تاريخا قديما إلا أنها اختلفت من أمة إلى أخرى إلى أن ظهر الإسلام ليضع لها أسسا وقوانين، مثلها كمثل العبادات والفرائض الأخرى حيث أن الإسلام قائم على أسس وأعمدة مقننة للأحكام وموضحة للمسلم ما له وما عليه.

متى فرض الصيام على المسلمين

فرض الله تعالى على المسلمين الصيام في السنة الثانية من الهجرة وذلك في شهر شعبان، حيث أن فريضة الصيام هي واجبة على كل مسلم بالغ وعاقل، وقد قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات خلال تسع سنين.

وقد جاء الصيام لإشعار المسلم بما يحسه أخيه المسلم الذي لا يقدر على توفير لقمة العيش والذي ينام أحيانا كثيرة وهو يتضور جوعا، كما أن فيه إختبار صبر المسلمين على ملذات الحياة وكذلك فيه صحة للأبدان لأن فترة الصيام فرصة لتخليص الجسم من السموم.

التعريف بالصيام لغة واصطلاحا

الصيام لغة واصطلاحا هو الإمساك والتوقف عن الطعام والشراب، وشرعا هو الإمساك عن المأكل والمشرب والجماع.

رمضان لغة واصطلاحا هو اسم مشتق من كلمة الرمض معناه الحجارة الشديدة الحر بسبب الشمس ذات الحر الشديد، وسمي رمضان بهذا الاسم لأنه جاء في وقت كان شديد الحر حيث أن أسماء الشهور الهجرية كانت تسمى حسب الأزمنة التي وقعت فيها.