نيوز يمن

شهيدان جديدان جراء الألغام الحوثية التي تحصد أرواح المدنيين في الحديدة

11 يوليو، 2020
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@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:
الحديدة

2020-07-11 06:23:11

استشهد مواطنان بانفجار لغمين من مخلفات مليشيات الحوثي الإرهابية التي زرعتها بالقرب من الأحياء السكنية في قرية القطابا شرق الخوخة جنوب الحديدة. 

وقال مصدر طبي بالخوخة أن احمد عبده قزان و هيثم محمد سعيد جبلي، استشهدا إثر انفجار لغمين أرضيين بدراجتيهما أثناء ذهابهما إلى السوق.

وتمزق جسدا الشهيدين الضحيتين جراء الانفجار واحترقتا الدراجتان الناريتان.

وباشرت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة عملية مسح للألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها مليشيات الحوثي في المنطقة. 

وتواصل مليشيات الحوثي زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات والمزارع وبالقرب من منازل المواطنين التي الأرواح البريئة، وتخلف فصولا من المآسي في مختلف مديريات محافظة الحديدة.

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