نيوز يمن

شهيدان و8 جرحى في احتراق حافلة ركاب بعبوة حوثية بالحديدة (فيديو)

26 أبريل، 2020
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@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:
الحديدة

2020-04-26 02:27:43

العبوات الناسفة التي تزرعها عناصر مليشيات الإرهاب الحوثية، ذراع إيران في اليمن، في الطرقات العامة والفرعية في مناطق جنوب الحديدة ضاعفت أعداد الضحايا الأبرياء والمدنيين بحصيلة مروعة بلغت 10 بين شهيد وجريح.

أودى انفجار عبوة ناسفة من مخلفات مليشيات الحوثي، فجر الجمعة، بحياة مواطنين اثنين وإصابة 8 آخرين جنوب الحديدة.

وأدى الانفجار إلى احتراق الحافلة التي خلفتها العبوة المتفجرة متفحمة.

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وقالت مصادر محلية وطبية إن عبوة ناسفة حوثية انفجرت بحافلة كانت تقل مسافرين في الصفارية بمنطقة الجاح مديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة.

كانت قد أبطلت القوات المشتركة، الأربعاء، عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، في خط الجاح بالقرب من مخيم غليفقة بمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة، هي الثانية من نوعها خلال أسبوع.

وفي السياق أبطلت القوات المشتركة الشهر الجاري عبوات مشابهة وحديثة الزراعة في الطرقات الرابطة بين حيس والتحيتا والخوخة.

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