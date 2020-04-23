شهيد وجريح حصيلة هجوم مليشيات الإخوان الإرهابية على نقطة أمنية في أبين

عناصر القاعدة تهاجم نقطة أمنية في أبين

عدن24- متابعاتأفادت مصادر إعلامية أن عناصر من تنظيم القاعدة هاجمت نقطة للحزام الأمني في محافظة أبين حسب ما أفاد مصدر أمني نقلته إدارة التوجيه المعنوي للحزام بالمحافظة.وقالت الإدارة عبر حسابه على فيسبوك “هاجمت عناصر إرهابية هاجمت، نقطة أمنية تابعه لقطاع دثينه، واسفر الهجوم عن استشهاد جندي وأسر جندي أخر من أفراد الحزام الأمني.ونقلت عن مصدر عملياتي : “أنه وفي صباح الأربعاء هاجمت العناصر الإرهابية الموقع التابع للحزام الامني، وتحديدا نقطة تنوخ التابع لقطاع دثينه،واسفر الهجوم على استشهاد الجندي علي محمد ناصر عوض محلف وأسر الجندي محمد علي الكازمي واقتياد الأسير الى جهة غير معلومة”.و اتهم الحزام الأمني في أبين مليشيات حزب الإصلاح الإخواني، بالتنسيق مع عناصر القاعدة والجماعات الإرهابية بشكل عام.وقال الحزام الأمني في أبين أن الهجوم على قواته يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك، على مدى التنسيق والتعاون والتخندق في جبهة واحدة بين قوات حزب الاصلاح وعناصر تنظيم القاعدة وباقي الجماعات الارهابية الاخرى.وحذرت قيادة الحزام الأمني من عمليات قد تطال جنود الحزام الأمني بعد ان تلقت هذي الجماعات الإرهابية دعما لا محدود من القوات الاخوانية الاصلاحية المنطوية تحت ظل الشرعية المتمركزة في شقرة.هذا وكان متحدث لجنة وساطة التهدئة بين الانتقالي والشرعية، الإعلامي علي منصور مقراط، قد بشر اليوم الأربعاء بأن جهود اللجنة وقيادة التحالف في عدن، تمكنت من نزع فتيل الحرب في اللحظات الأخيرة بأبين، مشيرا إلى أن توجيهات من الرئيس هادي، وكذلك رئيس الانتقالي الزبيدي إلى عدم تفجير حرب بين الحنوبيين.ولفت : إلى ان هناك توجيهات رئاسية لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي قضت بمنع تفجير حرب داخلية وبالمثل وجهت قيادة المجلس الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي بمنع القتال بين الجنوبيين الإخوان، فيما أكدت قيادة التحالف العربي على حرصها الشديد بتنفيذ اتفاق الرياض الموقع في ال5 من نوفمبر العام الماضي وفقأ والآليات التي حددتها بنود الاتفاق.

Advertisement