شوستر : برشلونة يحتاج مهاجماً لتعويض غياب سواريز

سبورت 360- أكد المدرب الألماني بيرند شوستر، نجم برشلونة السابق، على حاجة الفريق لضم مُهاجم لتعويض غياب سواريز للإصابة.

وشدد شوستر، في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية، على أن الفريق لا يُمكنه حل أزمة مركز المُهاجم الصريح في ظل الخيارات المُتاحة حالياً، وقال :”برشلونة يُواجه مشكلة كبيرة في غياب سواريز، اليوم لا ميسي أو جريزمان يُريدان اللعب في مركز اللاعب رقم تسعة (المُهاجم الصريح)”.

لاعب برشلونة السابق : غياب سواريز ترك فراغاً في الهجوم

وأضاف شوستر مؤكدًا على حاجة برشلونة للتوقيع مع مُهاجم خلال فترة الانتقالات الحالية، وقال :”لن أتفهم أبداً توقيع الفريق ما بواتنج السنة الماضية، لأنه لم يكن قلب هجوم، لكن برشلونة يحتاج لبديل لسواريز”.

وكان النجم الأوروجوياني قد لعب 23 مُباراة هذا الموسم، وسجل 14 هدفاً، وصنع 11 هدفاً آخرين، وسيغيب حتى مايو عن برشلونة للإصابة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني، برصيد 43 نقطة، وهو ذات رصيد غريمه ريال مدريد، ولكن الكتلان يتفوقون بفارق الأهداف، ونجح لاعبو برشلونة في تسجيل 50 هدفاً هذا الموسم في الدوري الإسباني، وسكنت شباكهم 23 هدفاً.

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