شيخ قبيلة ال العمودي و قبائل حضرموت يؤيد قرار البحسني بمنع دحول القات الى المحافظة

بعث الشيخ حسن حسين بن مطهر العمودي شيخ شمل ال العمودي و شيخ مشايخ قبائل حضرموت كافة، بعث برسالة يؤيد فيها قرار اللواء فرج البحسني محافظ محافظة حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية الذي ينص بمنع دخول القات الى محافظة حضرموت او تعاطيه كونه من العادات الدخيلة على ابناء المحافظة .

وجاء نص الرسالة :

الاخ اللواء ااركن / فرج بن سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت وقائد قوات المنطقة الثانية .. حفظكم الله .

بإسمي وصفتي الشخصية كشيخ شمل ال العمودي في الوطن والمهجر وشيخ مشائخ قبائل حضرموت نؤيد قرار سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت على قرار منع القات بسائر محافظة حضرموت ونؤكد اننا إلى جانبكم ومعكم ووفقكم الله وسدد خطاكم .

أخوكم الشيخ المنصب

حسن بن حسين بن مطهر العمودي

شيخ شمل ال العمودي وقبائل حضرموت العام