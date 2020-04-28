شيخ مشايخ ردفان يعلن تأييده لقرارات المجلس الانتقالي

4 مايو / خاص

أعلنت قبائل ردفان وال القطيبي بشكل خاص بمديرية ردفان بمحافظة لحج تأييدها ومساندتها الكاملة لكل الخطوات التي اقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، داعيةً في الوقت ذاته إلى ضرورة الالتفاف حول المجلس في هذه اللحظة التاريخية من تاريخ الثورة الجنوبية.

واكدت قبائل ردفان وقبيله القطيبي تأييدها ومساندتها الكاملة لكل الخطوات التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال البيان التاريخي الذي أصدره يوم السبت 25 ابريل/ نيسان 2020م، والذي أعلن فيه الإدارة الذاتية للجنوب، وإعلان حالة الطوارئ العامة في العاصمة الجنوبية عدن وعموم محافظات الجنوب.

وقالت في بيانها ” إن القرارات التي أصدرها المجلس الانتقالي الجنوبي قرارات تاريخية تحتم علينا جميعًا كجنوبيين العمل وبكل جدية لتحقيق أهدافنا المنشودة وعلى رأسها هدف شهدائنا الأبرار والتمثل في استعادة دولتنا الجنوبية كاملة السيادة على حدودها المتعارف عليها.

ودعت جميع أبناء الجنوب الحر العمل إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، وتنفيذ قراراته التاريخية التي أصدرها. كما دعت كافة أبناء ردفان خاصه، وأبناء الجنوب عامة إلى سرعة الالتفاف حول قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، والوقوف بجانبهم خصوصًا في هذه المرحلة التاريخية من مراحل ثورتنا الجنوبية المجيدة.

صادر عن قبيله القطيبي _ ردفان – عنهم الشيخ عارف احمد محمد القطيبي شيخ مشائخ ردفان وال قطيب