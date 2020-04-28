شيوخ وقبائل سقطرى تحدد موقفها من بيان المجلس الانتقالي الجنوبي

أعلن شيوخ قبائل محافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الثلاثاء رفضهم لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي بالحكم الذاتي للجنوب.

وقال شيخ مشايخ القبائل، عيسى ياقوت، في بيان، إنه “يتمسك بالقيادة السياسية الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ويرفض إعلان الانتقالي”.

وأكد أن “المجلس الانتقالي لا يحق له الوصاية على أبناء الجنوب”.

وقد أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي السبت الفائت الحكم الذاتي للجنوب وحالة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن الأمر الذي عارضه الكثير من الفصائل والمكونات والشخصيات الجنوبية .