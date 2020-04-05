صاعقة رعدية تدمر ثلاثة منازل بمحافظة ذمار

أدت صاعقة رعدية أمس إلى تدمير منازل في محافظة ذمار (شمال اليمن ) .

وقال نائب مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة ذمار محمد الماوري إن 7 منازل تضررت من الصاعقة، منها 3 منازل تدمرت بشكل كامل.

وأضاف الماوري في تصريحات صحفية أن المنازل التي تضررت هي في منطقة معبر مركز مديرية جهران بمحافظة ذمار، مؤكدًا أنه ليس هناك أضرار بشرية، وأن 7 أسر أصبحت في العراء .

وتتسبب الصواعق الرعدية بأضرار بالغة بشكل سنوي في أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وخلال موسم الأمطار العام الماضي 2019م، توفي خمسة أشخاص بمحافظة ذمار، وفق إحصائيات مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة.