صالح السيد لعدن تايم : جماعة الاخوان تسعى لتفجير الوضع عسكريا .. وجاهزون لردع اي اعتداء

قال اللواء الركن/ صالح السيد مدير أمن محافظة لحج أن استقدام قوة عسكرية تنتمي لجماعة الإخوان من مأرب جميع عناصرها من محافظات الشمال، لا صلة لها باللواء الأول حماية رئاسية، وبعتاد عسكري كبير لا يتفق مع مهام قوة الحماية، وهو أمر نرفضه شكل ومضمونا.

السيد وفي تصريح مقتضب لـ عدن تايم : أكد بأن هناك نوايا لإفشال اتفاق الرياض وهناك مخطط لتفجير الوضع عسكريا من قبل جماعة الإخوان المتطرفة خدمة لميليشيات الحوثي كما خدمته لسنوات بتجميدها جبهاتِ القتال في الشمال.

واضاف : جميعنا يعلم إن القوة العسكرية القادمة من شبوة، ليست من قوام اللواء الأول حماية رئاسية حسب هيكله الذي كان قائمًا عليه قبل أغسطس.

ومضى اللواء السيد بقوله جماعة الإخوان هذه المرة أرادت الإلتفاف على اتفاق الرياض وجعله ستار لاحتلال عدن حشدوا “ابواقهم واعلامهم” وتغريداتهم تحت الحرص على تنفيذ اتفاق الرياض.

منوها في ذات الوقت الاستفزازات التي نتعرض لها لن نصمت عنها وسنطلق العنان وسنقلب الطاولة عليهم وبالتالي نحذّر من هذه التصرفات الاستفزازية بين حين وحين آخر.

وطمأن السيد بأن هناك ترتيبات وتجهيزات عسكرية للتصدي لجافل مأرب ولكل من تسول له نفسه المساس بامن واستقرار عدن والجنوب بشكل عام.

وحمل اللواء صالح السيد جماعة الإخوان مسؤولية التصعيد ومحاولة عرقلة اتفاق الرياض من خلال هذه الممارسات الغير مسؤولة، والتي تعكس نوايا مبيتة لعرقلة تنفيذ الاتفاق حد تعبيره.

وأعلن اللواء السيد في سياق تصريحه حالة الاستنفار العام للأجهزة الأمنية في لحج والمناطق المجاورة لها ورفع الجاهزية القتالية وذلك وفق خطط وتنسيقات أمنية واسعة مع كافة القوى والتشكيلات العسكرية.

موضحا نتمسك بحقنا في الدفاع عن أرضنا في التصدي وردع أي قوة تحاول تجاوز خطوط التماس الحالية، ودعاهم للانسحاب فورًا.

كما وجه رسالة إلى الأشقاء في دول التحالف بأن عليهم مسؤولية في تحديد الجهة التي تنتهك اتفاق الرياض .. وقال على الجنوبيين ايضا ان يستعدوا بمعزل عن مسؤولية التحالف فحسن النويا لاتكون ساحاته ساحات القتال فهذه معركة يكون الجنوب فيها او لايكون.