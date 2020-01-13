عدن الغد

صبرآ آل خليل الجعدني

14 يناير، 2020
0
صبرآ آل خليل الجعدني

 بسم الله الرحمن الرحيم 
((وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ))
 ببالغ إلاسئ والحزن العميق وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ استشهاد القائد البطل خالد عوض أحمد خليل الجعدني الذي استشهد في جبهة البقع .
وبهذا المصاب الجلل نتقدم بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى الأخ عوض أحمد خليل الجعدني والعزاء موصول إلى اخوانه قاسم وصالح وعلي والخضر أحمد خليل وجميع أفراد أسرتهم الكريمة وإلى كافة آل خليل … سألين المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد خالد عوض أحمد خليل بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان . إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
المعزون :العقيد / الخضر علي أحمد عبدالله الجعدنيحسين دعوس الجعدنيكمال الجعدني

مواضيع قد تهمك

الوسوم
آل الجعدني خليل صبرآ

إقرا أيضا

Photo of بن حبريش يزور الشخصية الاعلامية والرياضية عزيز الثعالبي

بن حبريش يزور الشخصية الاعلامية والرياضية عزيز الثعالبي

14 يناير، 2020
Photo of تعز.. المحافظ يناقش مع ممثلي أحزاب التحالف الوطني تطبيع الحياة في المحافظة

تعز.. المحافظ يناقش مع ممثلي أحزاب التحالف الوطني تطبيع الحياة في المحافظة

13 يناير، 2020
Photo of الحزام الأمني يواصل حملة ضبط الدراجات النارية والمركبات المخالفة في عدن

الحزام الأمني يواصل حملة ضبط الدراجات النارية والمركبات المخالفة في عدن

13 يناير، 2020
Photo of أهالي منطقة تونة بردفان يناشدون بإزالة صخور جبلية تقع فوق منازلهم

أهالي منطقة تونة بردفان يناشدون بإزالة صخور جبلية تقع فوق منازلهم

13 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق