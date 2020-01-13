صبرآ آل خليل الجعدني

بسم الله الرحمن الرحيم

((وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ))

ببالغ إلاسئ والحزن العميق وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ استشهاد القائد البطل خالد عوض أحمد خليل الجعدني الذي استشهد في جبهة البقع .

وبهذا المصاب الجلل نتقدم بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى الأخ عوض أحمد خليل الجعدني والعزاء موصول إلى اخوانه قاسم وصالح وعلي والخضر أحمد خليل وجميع أفراد أسرتهم الكريمة وإلى كافة آل خليل … سألين المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد خالد عوض أحمد خليل بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان . إنا لله وإنا إليه راجعون.



المعزون :العقيد / الخضر علي أحمد عبدالله الجعدنيحسين دعوس الجعدنيكمال الجعدني