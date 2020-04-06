صحيفة الأيام

صحة المهرة تؤكد بأن الحالة المشتبه بها من عُمان خالية من كورونا

6 أبريل، 2020
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أكد مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة، الدكتور عوض مبارك سعد، مساء اليوم الأحد،
على سلامة الحالة المشتبه بها في منفذ شحن من الإصابة بفيروس كورونا،
مشيراً إلى أن نتائج الفحص الطبي التي أجريت للسائق الباكستاني في مدينة
صلالة أظهرت عدم إصابته بالمرض وأن الحمى التي كان يعاني منها طبيعية.

وطمأن مدير عام مكتب الصحة والسكان، المواطنين بأن الحالة المشتبه بها
سليمة وخالية من كورونا، وليس هناك أي خطورة تذكر، وكإجراء احترازي عاد
الشخص إلى سلطنة عُمان بالتنسيق مع الجانب العماني، فيما تم عزل القاطرة
على بُعد (100) متر من الجمرك تفادياً لأي مخاطر محتملة.

وأوضح
بأنه تم تفعيل الحجر الصحي بمنفذ شحن ليقوم بدوره في اتخاذ الإجراءات
الصحية الإحترازية وأن العمل في الجمرك يسير بشكل طبيعي والحركة فيه
اعتيادية ولا صحة لما يروج له البعض على مواقع التواصل الإجتماعي من
التهويل والتضليل وبث الشائعات، مؤكداً بأن السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب
الصحة والسكان اتخذ كافة الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا المستجد وفق
الإمكانيات المتاحة عبر منافذ المحافظة، وتبذل الجهات الصحية جهوداً حثيثة
في إنشاء وتجهيز مركز الحجر الصحي والتوعية والتثقيف للوقاية من المرض.

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