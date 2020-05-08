المندب نيوز

صحة ساحل حضرموت تقدم عيادة متنقلة لأبناء ميفع والمناطق المجاورة

9 مايو، 2020
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صحة ساحل حضرموت تقدم عيادة متنقلة لأبناء ميفع والمناطق المجاورة

المكلا (المندب نيوز ) محمد باحميل

قدم مكتب الصحة بساحل حضرموت ممثلا بالدكتور رياض حبور الجريري ، وكيل وزارة الصحة العامه والسكان مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت عيادة متنقلة واحدة لمنطقة ميفع البوابة الغربيه لمحافظة حضرموت ، وذلك لتلبية الحاجة الصحية الملحة لآلاف من السكان في الاجزاء الغربية من البلاد.

وفي تصريح خاص أكد الدكتور رياض الجريري ، ان العيادة المتنقلة سوف تعمل على وجه السرعة للمساعدة في تلبية الاحتياجات الصحية للسكان المقميين في المناطق التي تعاني من محدودية فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية في المناطق النائية والمناطق البعيدة عن الخدمات الصحية الحالية

من جانبهما عبر الاخوين حسن العمودي مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية بروم ميفع وعوض علي باجبل مدير المركز الصحي بمركز ميفع عن سعادتهما جدا لوصول هذه العيادة المتنقلة الجديدة التي ستوفر خدمات صحية على مدار الساعة للسكان في المحتاجين لمثل هذه الرعاية الصحية في منطقة ميفع.

الجدير بالذكر ان العيادة المتنقلة جاءت بدعم من منظمة الصحة العالمية وذلك لتقديم المساعدات الصحية للسكان بمنطقة ميفع البوابة الغربيه لمحافظة حضرموت

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