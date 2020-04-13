صحيفة الأيام

صحة شبوة تتسلم شحنة أدوية ومستلزمات صحية

13 أبريل، 2020
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استلم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة، اليوم، شحنة أدوية ومستلزمات صحية قدمتها منظمة (YEMEN AID) بتمويل من منظمة “مسلم آيد”.

وكان في استقبال الشحنة مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة، د. عيدروس عوض بارحمة، الذي أشار إلى أن هذه الشحنة تأتي في إطار تعزيز قدرات مستشفى عتق ورفع مستوى الوضع الصحي بالمحافظة.

وأكد بارحمة بأن مكتب الصحة يسعى لتذليل الصعاب التي تواجه قطاع الصحة في شبوة، مناشدًا المنظمات المحلية والدولية للإسهام في تحسين الوضع الصحي كونها تعد شريكًا في تنمية المجتمع من خلال التدخلات التي تقدمها في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الصحة.​

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