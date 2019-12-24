“صحة مأرب” يكشف عن إصابات بـ”الإيدز” في معسكرات الشرعية

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2019-12-24 16:43:40

كشف مدير مكتب الصحة بمحافظة مأرب، الدكتور عبدالعزيز الشدادي، عن حالات إصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في لواء للجيش التابع للرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، وحزب الإصلاح الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين.

وأضاف الشدادي، في تصريحات صحفية نقلتها مواقع إخبارية تابعة لحزب “الإصلاح”، إن جنديين قدما لإجراء فحوصات للتبرع بالدم لزميل لهما ولكن بعد أن أجري لهما فحص دم اتضح إصابتهما بفيروس الإيدز.

واضطر المستشفى الخاص، الذي قدم إليه الجنديان للتبرع بالدم لزميلهما، وأجرى لهما الفحوصات اللازمة قبل سحب الدم، واكتشف إصابتهما بـ”الإيدز”؛ إلى تحويلهما إلى مستشفى حكومي، للتحفظ عليهما، لكنهما غادرا المستشفى بالقوة، وبمساعدة زملاء لهما، وعادا إلى المعسكر الذي ينتميان إليه.

وبعث مكتب الصحة في مأرب مذكرة إلى قائد اللواء الذي ينتمي إليه الجنديان المصابان بـ”الإيدز”، من أجل إجراءات ضرورية لا بد أن تتخذ للتعامل مع المصابين، ومنها وفي مقدمها الحجر، إلا أن المكتب لم يجد أي رد من قائد اللواء.

وعبّر عن قلقه من اختلاط المصابَين بالمرض مع بقية الجنود الذين لا يعلمون شيئاً عن الإصابة، وربما تكون هناك حالات أخرى مصابة بالمرض، الأمر الذي يستدعي إجراءات ضرورية وقائية حفاظاً على سلامة بقية الأفراد داخل اللواء.