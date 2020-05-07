عدن تايم

صحفية مصرية: الانتقالي وراء اهتمام الخارج بالقضية الجنوبية

7 مايو، 2020
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استماع/ رعد الريمي

ارجعت الإعلامية المصرية ولاء عمران مشكلة عدم حضور القضية الجنوبية دوليا فيما سبق الى التعتيم الذي مُورس على القضية وعلى المجلس الانتقالي الجنوبي.
واضافت بتصريح لقناة الغد المشرق ضمن برنامج خط احمر ان التعتيم كان منذُ الاجتياح الأول 94م.
ولفتت الى ان المتغيرات ساهمت في تعريف العالم بالقضية الجنوبية منها مواقع السوشل ميديا، والمجلس الانتقالي الجنوبي.
واشارت الى تجربة من تجاربها حينما عملت استطلاع باحد الدول عن القضية الجنوبي وسالت الناس عن الجنوب فلم يعرف احد معتبرة ذلكححينها كان يعكس مستوى التعتيم.
وتابعت كما ان انظمة بعض الدول ساهمت في ذلك كالفكرة القومية التي ساعدت في مرحلة من المراحل بكون فكرة القومية رافضة انفصال الدول.
واردفت: القضية مؤخرا حظيت باهتمام بسبب المجلس الانتقالي الجنوبي وللشعب الجنوبي وللإنتصارات العسكرية، مشيدة بالشعب الذي ساهم في توصيل مظالمه.
واشارت عمران الى حالة التوأمة الحاصلة بين قيادات المجلس والشارع ناقلة ذلك من خلال زياراتها العديدة للجنوب.

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