عدن تايم

صحفي جنوبي : احداث دار سعد ممولة وضمن مخطط اكبر ..والميسري يشرف على دعم المخربين

عدن تايم عدن تايم منذ 5 دقائق
0 أقل من دقيقة

قال الاعلامي والمراسل التلفزيوين صلاح بن لغبر ان الفوضى الامنية التي شهدتها مساء امس بعض المديريات شمال العاصمة عدن عبارة عن موجة ارهاب مخطط أشرف عليه بشكل مباشر أحمد الميسري اراد منفذيها اثارةالفوضى في عدن فاسقطها الابطال من قوات الامن.

وكشف بن لغبر في تغريدات له على تويتر قبل اربعة أيام بالتحديد وصلت لهم(البلاطجة والخارجين عن القانون)عبر احد المقربين من لبيب العبد 90 مليون ريال، وقبلها وصلتهم مبالغ كبيرة واسلحة من البيضاء ومارب وتم شراء اخرى من اماكن محددة.

واشار الى ان تلك العصابات ليست وليدة الحرب، فقد ولدها وسلحها عبدالحافظ السقاف قبل عقد ونصف واكثر وتبناها المؤتمر وعبدالكريم شايف ثم سلحها مرةاخرى حزب الاصلاح ووحيد رشيد قبل ان يتبناها الميسري منذ سنوات ويدفع لها بسخاء من اجل القتل والسطو والنهب والارهاب.

ودعا بن لغبر الى استمرار العملية الامنية شمالي عدن يجب حتى يتم اجتثاث العصابات الارهابية وان ذلك واجب ليس فقط رجال الامن بل كل جنوبي وكل حر شريف، وذلك الشرع والقانون ومساعدة تلك العصابات ولو بكلمة يعد مشاركة في الارهاب وتحريضا عليه،لامساومة ولاتساهل بدماء واموال وامن الناس.

الوسوم
احداث اكبر المخربين جنوبي دار دعم سعد صحفي على مخطط ممولة والميسري وضمن يشرف

مقالات ذات صلة

Photo of حملة توعوية للانتقالي في مدارس عدن لمكافحة السموم والمخدرات

حملة توعوية للانتقالي في مدارس عدن لمكافحة السموم والمخدرات

منذ 34 دقيقة
Photo of عاجل.. معين عبدالملك وعدد من الوزراء غادروا الرياض في طريقهم لعدن

عاجل.. معين عبدالملك وعدد من الوزراء غادروا الرياض في طريقهم لعدن

منذ 35 دقيقة
Photo of مخالفات في صندوق نظافة لحج تعرقل نشاطه

مخالفات في صندوق نظافة لحج تعرقل نشاطه

منذ ساعة واحدة
Photo of لجوء الحوثيين للتجنيد القسري يدفع بعشرات الأسر للنزوح والتشرد

لجوء الحوثيين للتجنيد القسري يدفع بعشرات الأسر للنزوح والتشرد

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق