صحفي جنوبي للمختصين بالصحة بعدن : وضحوا الحقائق ولا تتركوا الأمر لتفسيرات الناشطين وأطباء الخارج

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عدن تايم – خاص :



دعا الصحفي الجنوبي ياسر اليافع مكتب الصحة بعدن ولجنة المجلس الانتقالي ومنظمة الصحة العالمية الى تزويد الناس بحقيقة الوضع الصحي بالمدينة .

وقال اليافعي في منشور له على صفحته على الفيس بوك ان الناس في عدن تريد حقيقة الوضع الطبي وبدون تأخير .

واضاف : اذا كان هناك حالات كورونا مؤكدة، يجب مصارحة الناس حتى يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة سواء من قبل السلطات، او كل مواطن يحمي نفسه عن طريق العزل والتباعد الاجتماعي.

ودعاهم الى عدم ترك الأمر لتفسيرات الناشطين واجتهادات بعض الأطباء في الخارج .

واختتم منشوره بالقول : انتم في الداخل والمسؤولية تقع على عاتقكم بالدرجة الأولى سائلا الله ان يحمي عدن واهلها .













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