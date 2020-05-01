صحفي جنوبي : محافظ سقطرى وشقيقه يحاولان الفرار من الجزيرة



عدن تايم – خاص :

كشف الإعلامي صلاح بن لغبر، اليوم، سر التحركات الأخيرة لمحافظ سقطرى الإخواني رمزي محروس، مؤكدًا أن هناك محاولات لهروبه برفقة شقيقه عبدالعزيز محروس زعيم عصابات تهريب السلاح لمليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” : “إلى أهلنا في سقطرى الحبيبة. هناك تحركات لهروب الإرهابي محروس وشقيقه عبدالعزيز محروس زعيم عصابات تهريب السلاح للحوثيين والتنظيمات الإرهابية. نرجو التنبه ومحاصرة منازلهم والقبض عليهم”.

وقالت مصادر محلية في سقطرى ان قيادات القوات الجنوبية التقت بممثلي التحالف وتطالب بمحاكمة محروس بتهمة قتل واعتقالات لأبناء سقطرى والخضوع لأجندة متامرة عليها.