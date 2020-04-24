صحفي جنوبي يحث السعودية على التحرك لانتشال عدن من اوضاعها المتردية



استماع- رعد الريمي

قال الصحفي الجنوبي أنور التميمي ان المسؤولية القانونية الدولية تقع على عاتق السعودية لكونها حاليا هي من تدير عدن.

وأضاف التميمي وهو رئيس تحرير موقع جولدن نيوز في حديث له على قناة الغد المشرق ضمن برنامج قضايانا ان ما شهدتها عدن من دمار جراء الامطار هو محصلة لأخطاء ثلاثة عقود وخطايا من قبلنا جميعا.

وأشار إلى ان ما حصل كارثة قيم ومبادئ لمتنفذين رسميين ومن كان له سلطة على عدن وكذا من كانت له سلطة غير مباشرة على عدن.

وتابع التميمي انه اختار أن ما حدث كان نتيجة خطأ ثلاثة عقود واعتبر ان الكارثة الكبرى حلت على عدن منذُ عام تسعين، منوها إلى الحكومة التي كانت قبل عام تسعين ايضا تشترك فيما حدث لعدن حيث اقتصر دورها على تجميد التنمية فدولة الجنوب كان دورها فقط هو المحافظة على ما تم إنجازه من تنمية صنعها الاستعمار البريطاني ولم تقم بمشاريع كبيرة استراتيجية ولكن حتى هذه القيمة – المحافظة على تنمية الاستعمار تحسب لدولة الجنوب.

وأوضح التميمي أنه ومنذُ عام تسعين تشكلت الكارثة وشهدت عدن زحف على عدن والبنيى التحتية في ظل كون تلك البنى متهالكة، ولم يقتصر ذلك الأمر كذلك بل هناك ارتكبت جرائم تمثلت في السيطرة على المساحات وسد منافذ السيول وعدن أصبحت يعرف وضعها القاصي والداني.