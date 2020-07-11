4 مايو

صحفي سعودي:الشرعية تلاعبت بتنفيذ اتفاق الرياض للتهرب من الاستحقاقات الجنوبية

11 يوليو، 2020
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السبت – 11 يوليه 2020 – الساعة 01:15 م بتوقيت عدن ،،،

4مايو/ خاص

اكد رئيس تحرير صحيفة”العروبة اليوم” الصحفي السعودي سامي عثمان ان الشرعية تلاعبت في تنفيذ اتفاق الرياض للتهرب من الاستحقاقات الجنوبية.

وقال العثمان في تغريدة له على تويتر:صحيح ان الشرعية اليمنية تلاعبت كثيرا في تنفيذ اتفاق الرياض السابق باعتبارها تريد الانفراد في السيطرة على الشمال والجنوب في نفس الوقت بينما هناك استحقاقات جنوبية غابت لسنوات ومنذ الوحله.

واضاف:الصحيح كذلك ليس أمامها من فرصة سوى الانصياع لاتفاق الرياض الحالي!

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