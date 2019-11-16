4 مايو

صحفي سعودي:الضربات التي يتلقاها تنظيم القاعدة في اليمن أوجعت الميسري

4 مايو 4 مايو منذ 5 دقائق
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السبت – 16 نوفمبر 2019 – الساعة 11:28 ص بتوقيت اليمن ،،،



4مايو/ خاص

علق الصحفي والمحلل السياسي السعودي خالد الزعتر على تصريحات الميسري التي هاجم فيها التحالف واتفاق الرياض وشكك باهداف عاصفة الحزم.

ونشر الزعتر على صفحته بتويتر صورة للميسري وبجواره حارسه الشخصي الارهابي الخضر حذيب وعلق عليها قائلا: وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري لاعجب ان يهاجم التحالف العربي ويشكك في أهداف دول التحالف ، فهذه الصورة تختصر الكثير من الكلمات وهو يجلس بجانب الخضر جديب احد قادة تنظيم القاعدة.

واضاف يبدو ان الضربات التي يتلقاها تنظيم القاعدة في اليمن أوجعت احمد الميسري.

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4 مايو

4 مايو

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