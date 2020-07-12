صحفي سعودي : ليس أمام الشرعية غير الانصياع لاتفاق الرياض



عدن تايم – خاص :

اكد رئيس تحرير صحيفة”العروبة اليوم” الصحفي السعودي سامي عثمان ان الشرعية تلاعبت في تنفيذ اتفاق الرياض للتهرب من الاستحقاقات الجنوبية.

وقال العثمان في تغريدة له على تويتر:صحيح ان الشرعية اليمنية تلاعبت كثيرا في تنفيذ اتفاق الرياض السابق باعتبارها تريد الانفراد في السيطرة على الشمال والجنوب في نفس الوقت بينما هناك استحقاقات جنوبية غابت لسنوات منذ الوحله.

واضاف:الصحيح كذلك ليس أمامها من فرصة سوى الانصياع لاتفاق الرياض الحالي!