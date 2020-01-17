صحفي لـ خامنئي: هل تدرك حجم فساد مليشياتك بالعراق ولبنان وسوريا واليمن؟

وجه الكاتب الصحفي العراقي شاهو القرةداغي، اليوم، تساؤلاً للمرشد الإيراني علي خامنئي بشأن فساد مليشياته في العراق ولبنان وسوريا واليمن.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “المرشد الإيراني للعرب: الامتحان العسير الذي مرت به سوريا والفتن في لبنان والتخريب في العراق نموذج لسياسة العدو. هل يسمع خامنئي هتافات المتظاهرين في دول المنطقة ضد التواجد الإيراني؟ هل يدرك خامنئي حجم الفساد الذي يرتكبه وكلاءه في العراق ولبنان وسوريا واليمن؟ أم يحاول خداع نفسه”.