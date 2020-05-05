صحفي يمني يساءل علي محسن : لماذا الجيش لا يساند القبائل في البيضاء ؟

وجه الإعلامي والصحفي اليمني، عبدالملك اليوسفي، تساؤل هام إلى نائب رئيس الجمهورية، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق علي محسن الأحمر .

وقال اليوسفي في تغريدة له بتويتر، “يا علي محسن الأحمر اسحب القوات من شقرة والعرقوب و من شبوة وأرسل تعزيزات إلى البيضاء” .. لافتاً إلى أن قبائل البيضاء تقاتل الكهنوت الحوثي والحيش يتفرج .

وأكد أن الخلل ليش من الجيش بل من قيادة الجيش ممثلة بشخص علي محسن .

وتابع “شبوة محررة و البيضاء تقاتل لتتحرر أم أن البيضاء لا نفط فيها وأنت لا يعنيك إلا النفط و الغاز؟” .