اليمن العربي

صحفي يمني يساءل علي محسن : لماذا الجيش لا يساند القبائل في البيضاء ؟

5 مايو، 2020
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وجه الإعلامي والصحفي اليمني، عبدالملك اليوسفي، تساؤل هام إلى نائب رئيس الجمهورية، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق علي محسن الأحمر .

 

وقال اليوسفي في تغريدة له بتويتر، “يا علي محسن الأحمر اسحب القوات من شقرة والعرقوب و من شبوة وأرسل تعزيزات إلى البيضاء” .. لافتاً إلى أن قبائل البيضاء تقاتل الكهنوت الحوثي والحيش يتفرج .

 

وأكد أن الخلل ليش من الجيش بل من قيادة الجيش ممثلة بشخص علي محسن .

 

وتابع “شبوة محررة و البيضاء تقاتل لتتحرر أم أن البيضاء لا نفط فيها وأنت لا يعنيك إلا النفط و الغاز؟” .

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