نيوز يمن

صحفي يمني يفضح وزير داخلية الشرعية: أخذ مليارين دون مسوغ قانوني

25 أبريل، 2020
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@ عد، نيوزيمن:
السياسية

2020-04-25 01:42:51

كشف الصحفي اليمني جلال الشرعبي، عن قيام وزير الداخلية في حكومة الشرعية أحمد الميسري، بأخذ دون أي مسوغ قانوني ملياري ريال كانت معتمدة كميزانية تشغيلية لإحدى الكليات العسكرية.

وجاء ذلك، في رد للصحفي الشرعبي على وثيقة حذر فيها وزير الداخلية الميسري، مدير كلية شرطة حضرموت من قبول أو تسجيل أي طالب دون الرجوع إليه.

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وقال الشرعبي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الميسري يحذر مدير كلية شرطة حضرموت من قبول أو تسجيل أي طالب دون الرجوع إليه، وهو نفسه من أخذ ملياري ريال كاش من البنك المركزي.

وأضاف، إن ذلك تم أثناء رئاسة حافظ معياد وكان المبلغ معتمدا كميزانية تشغيلية من قبل مجلس الوزراء لكلية الشرطة في محافظة حضرموت.

وأشار إلى أن المبلغ تم إيداعه لدى مصرف القطيبي للصرافة ثم تم تحويله إلى مسقط بالدولار، حيث يقيم أحمد الميسري.

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أخذ الشرعية داخلية دون صحفي قانوني مسوغ مليارين وزير يفضح يمني

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