صحوة شباب تنفذ الحملة الثالثة لإزالة مخلفات الأمطار والنفايات في حي عبدالعزيز

عدن ( المندب نيوز ) خاص

نفذت مبادرة صحوة شباب التنموية التعاونية اليوم الجمعة الحملة الثالثة خلال هذا الاسبوع لازالة مخلفات الامطار والنفايات في حي عبدالعزيز بمديرية المنصورة العاصمة عدن.

و أنطلقت الحملة الساعة من الساعة 7:30 صباحاً وانتهت الساعة 10:30 صباحاً حيث تمكنت من استهداف عدة مواقع تراكم مخلفات البناء والامطار والنفايات في الحي اهمها على الشارع الرئيسي وبجانب بريد عبدالعزيز عبدالولي وبمشاركة اكثر من 20 متطوعاً.

و عبر أهالي الحي عن إرتياحهم البالغ لهذه المبادرة، منوهين على أهميتها خاصة انها تتزامن مع ما تشهده العاصمة عدن من تفشي مخيف لوباء كورونا والاوبئة الأخرى التي ينقلها البعوض.

الحملة تم تنفيذها بالتنسيق مع مدير صندوق النظافة والتحسين مديرية المنصورة اميل فريد وطاقم الصندوق العمالي، وبدعم وتمويل من شركة الرواسي للتطوير العقاري، ومؤسسة الحربي للمقاولات العامة، وشركة السليماني للتطوير العقاري، وجمعية ملتقى شبوة التنموي التعاوني – عدن.

وتوجهت مبادرة صحوة شباب بالشكر الخاص إلى مدير صندوق النظافة والتحسين في المحافظة الحاج قائد راشد وذلك نظير دعمه المعنوي والتشغيلي المستمر بمادة الديزل للمعدات والآليات الثقيلة المشاركة في الحملة منذ بدايتها، وللمجلس الإنتقالي الجنوبي في مديرية المنصورة على مشاركته ووقوفه الدائم مع المبادرة.