صحيفة إماراتية: يداً بيد نمضي مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية

كتبت صحيفة خليجية، تقول يداً بيد نمضي مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، نحث الخطى والتنسيق والتكامل المبني على الإيمان الراسخ بوحدة المسار والمصير، والثقة المطلقة على مواصلة الجهود لكل ما يخدم البلدين الشقيقين وشعبيهما، والمنطقة والأمة، بالإضافة إلى ما يعكسه التنسيق الدائم من قوة عالمية لها دورها الكبير في دعم جهود الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة الأهم بالعالم، أو من خلال التعامل مع الملفات والمستجدات كافة على الساحة الدولية، بما يميز سياستي الدولتين من ضرورة تغليب القانون الدولي ومنطق الحكمة وإنجاز حلول سياسية للأزمات والصراعات في كل منطقة تعاني أوضاعاً صعبة بفعل عدم الاستقرار الناتج عن أي سبب.

ولفتت صحيفة “الوطن” الصادرة اليوم الخميس تابعها “اليمن العربي” إلى أن التعاون الأخوي لم يكن يوماً وليد ظروف معينة أو أحداث ما، بل بني على القناعة التامة بأن التكامل والتنسيق الدائم والمشاورات والعمل يداً بيد هو السبيل الأفضل لما يرتبه من نتائج إيجابية، سواء للدولتين أو لكل من يؤمن بدورهما الأساسي كركيزة لاستقرار المنطقة ومواجهة التحديات ومنع التدخل في شؤونها.. ومن هنا يمكن تصور الطرف الآخر الذي لا يريد خيراً ولا سلاماً واستقراراً وكيف يدرك أن مواقف الإمارات والسعودية كفيلة بأن تشكل حصناً منيعاً تتحطم عليه كل نوايا المتربصين وحملة الأجندات.

وتابعت التنسيق المشترك واللقاءات على أعلى مستوى، باتت سمة رئيسية لما تحظى به علاقات التعاون والتكامل بين قيادتي البلدين، ومن هنا تأتي الزيارات المتبادلة بين الطرفين، وآخرها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى الدولة ومباحثاته مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، التي تأتي ضمن المشاورات المتواصلة، بهدف الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية المشتركة في المجالات كافة، والتي باتت الأرقام تعطي الصورة الحقيقة عن متانتها وقوتها من قبيل ارتفاع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 107.4 مليار درهم في 2018، فضلاً عن كون الدولتين ضمن أقوى 10 اقتصادات في العالم، ووجود 651 رحلة أسبوعياً بين الدولتين.

وذكرت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد متانة العلاقات والإرادة المشتركة لتطويرها وتنميتها بالقول :” ماضون بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة”، خاصة أن سموه أعطى العلاقات التاريخية قوة كبيرة انطلاقاً من رؤيته لجعل العلاقات أساساً لأمن البلدين والمنطقة، كما أن وحدة المواقف المشتركة بين أبوظبي والرياض النابعة من الإدراك العميق لقضايا المنطقة وأوضاعها جعل التنسيق المشترك من أولويات السياسة الخارجية في البلدين الشقيقين، وبيّن الزمن الأهمية الكبرى لها في ضوء ما تحقق من إنجازات.

وقالت “الوطن” في الختام إن الهم العربي القومي والقضايا المصيرية للأشقاء لم تغب يوماً عن الاهتمامات، خاصة في ظل ما تتعرض له الكثير من الدول العربية من أحداث وصراعات وأزمات وأطماع خارجية لم تعد خافية على أحد، ومن هنا فإن الشفافية في الطرح والشجاعة في القرارات الصادرة عن البلدين ووضوح المواقف التي لا تقبل التأويلات، جعلت الموقف الدولي برمته يدرك تماماً صوابية السياسة المتبعة والأساليب الأمثل للتعامل مع القضايا الدولية سواء عربياً أو على مستوى الشرق الأوسط.