صحيفة إيطالية تدعي استهداف ميلان للثنائي ميسي و جوارديولا

موقع سبورت 360 – عادت المفاوضات ما بين صندوق إليوت الاستثماري المالك لنادي ميلان والملياردير الفرنسي بيرنارد آنو بشأن بيع النادي للأخير.

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وإدعت صحيفة ريبوبليكا الإيطالية أن الرجل الفرنسي المالك لأحد أثمن شركات الموضة يريد أن يبدأ عصره مع الروسونيري بجلب الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة فريق برشلونة إلى جانب المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا.

وأشارت إلى أن آرنو يضع الألماني يورجين كلوب في حساباته كمدرب للفريق مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

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وعلى الرغم من استحالة تلك الفرضية في الوقت الحالي بما أنه لا يوجد شىء على الورق أو اتفاق ما بين إليوت و آرنو بشأن تحويل ملكية النادي إليه ولكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يجعل التعاون المالي بين باريس وميلانو وفرانكفورت ضد لندن وارداً.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يعني وجود رغبة من آرنو إلى تحقيق استثمارات هائلة في كرة القدم عبر ميلانو أحد عواصم الموضة في العالم، ورغم تمسك البارسا الكبير بنجمه ميسي وتمسك السيتي بجوارديولا ولكن كليهما يستطيع تحرير نفسه من العقد.

وكانت هناك أحاديث قد تمت بين آرنو وإدارة ميلان الحالية حول عملية البيع المحتملة، رغم أن مجموعة إليوت نفت بشكلٍ قاطع فرضية بيع النادي.

ولكن يُمكن أن تتغير الأمور في الأشهر القليلة الماضية بعد الخسائر الموجودة في ميزانية النادي الأحمر والأسود وانتهاء عقد الرعاية ويبدو أن إليوت ليست لديه أي نية في القيام بمزيد من الاستثمارات وخاصةً مع توقف عملية بناء الملعب الجديد.

وفي النهاية أكدت الريبوبليكا أن عملية البيع ستأخذ بعضاً من الوقت وربما بحلول نهاية العام وبداية العام الجديد يُمكن أن يكون آرنو أكثر جدية في شراء ميلان الذي مازال من ضمن الأندية العملاقة في أوروبا على مستوى الاسم والجماهيرية.

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