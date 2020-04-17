صحيفة: الإخوان يحشدون لتفجير الوضع بأبين وقطر لاعب رئيس

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-04-17 17:52:01

قالت صحيفة العرب اللندنية، الجمعة، إن فرص التهدئة في أبين شرقي عدن تراجعت بسبب مواصلة الشرعية التي يهيمن عليها الإخوان حشد قواتها هناك، ما اضطر المجلس الانتقالي الجنوبي إلى استنفار قوّاته استعدادا لأي مواجهة قادمة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن وساطات قام بها التحالف العربي لتخفيف حدة التوتر فشلت، في ظل مؤشرات على انفجار مفاجئ للوضع، نتيجة إصرار القوات الحكومية على استقدام المزيد من التعزيزات من محافظتي شبوة ومأرب.

وأشارت إلى أن المجلس الانتقالي دفع في المقابل بقوات إضافية إلى مناطق التماس في محيط بلدة شقرة الساحلية بمحافظة أبين.

ونوهت إلى لقاء جمع أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الأربعاء، بلجنة التهدئة التي تضم اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة والعميد ثابت مثنى جواس قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاة الذي يتولى أيضا رئاسة لجنة التهدئة.

ووفقا للمصادر فقد وقف الاجتماع على نتائج اللقاءات التي تمت بين لجنة التهدئة وقيادات الوحدات العسكرية التابعة للشرعية المتمركزة في منطقة شقرة، والتي تضمنت التفاهم حول تخفيف حدة التصعيد العسكري والسياسي والإعلامي وعقد اجتماع مشترك في مقر قيادة التحالف العربي بعدن بحضور أربعة ممثلين عن المجلس الانتقالي ولجنة التهدئة.

ونقلت المصادر عن بن بريك تأكيده في ختام الاجتماع على التزام المجلس بوقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق الرياض.

وأكدت ”العرب” أنّ الوضع لا يزال قابلا للانفجار في أي لحظة في حال لم يتمكن التحالف العربي من إقناع الشرعية بسحب قوّاتها العسكرية التي استقدمتها خلال اليومين الماضيين والعودة سريعا إلى طاولة الحوار بين الانتقالي والحكومة لبحث آليات تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ تيارات نافذة في الحكومة اليمنية تعمل على عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض والدفع باتجاه المواجهات العسكرية. ويتزعم بعض المقربين من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي خط التصعيد انطلاقا من خلفيات مناطقية تستحضر الصراع القديم في جنوب اليمن، بينما يسعى تيار الإخوان المدعوم من قطر داخل الحكومة اليمنية لتمرير أجندة إقليمية تهدف إلى تغيير موازين القوة في البلد لصالح جماعة الإخوان التي خسرت الكثير من مكاسبها على الأرض في الفترة الماضية نتيجة سيطرة الحوثيين على محافظة الجوف ومنطقة نهم.

وقالت المصادر إنّ قطر باتت لاعبا أساسيا في التطورات التي تشهدها العديد من مناطق اليمن من خلال دعم الإخوان ماليا وإعلاميا وتمويل معسكرات في محافظة تعز بقيادة الإخواني حمود سعيد المخلافي يتوقّع أن تلعب القوات المتمركزة فيها، دورا بارزا في جولات الصراع القادمة واستهداف المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن ولحج وقوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح في الساحل الغربي لليمن.

واعتبرت صحيفة العرب أنّ توقيت التصعيد على مشارف عدن في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون استهدافهم للمناطق المحررة في شمال اليمن تأكيد على حالة الارتباك في أجندة الشرعية ورغبة أطراف في الحكومة اليمنية تعمل لصالح مشروع الدوحة – تركيا في استثمار حالة الفوضى لتحقيق أهداف سياسية لا تخدم أولويات الشرعية والتحالف العربي.