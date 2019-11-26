صحيفة: التحالف يبادر باطلاق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي



عدن تايم/سكاي نيوز

أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، أنها قررت، بمبادرة منها، إطلاق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي، فضلا عن المساعدة في تسيير رحلات لنقل المرضى من صنعاء.

وأوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أنها قررت “بمبادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف، إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى المليشيا الحوثية”.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن هذه الخطوة جاءت “انطلاقا من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن، والدفع باتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعا إنسانيا في المقام الأول”.