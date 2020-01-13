صحيفة الرياض: النظام الإيراني ينشر عقيدة إرهابية بالمنطقة

خصصت صحيفة “الرياض”، افتتاحيتها لعدد اليوم الاثنين، التي جاءت بعنوان (الصـلف الإيــراني)، لتسليط الضوء على ممارسات النظام الإيراني في دول المنطقة.

وقالت الصحيفة إنه: “لم يقف صلف النظام الإيراني عند حد هوسه بتأجيج الصراعات في المحيط العربي؛ ولم يقتصر غباؤه السياسي في التعاطي مع الأحداث وبؤر الصراع في المنطقة عند حد ممارسة بلهلوانياته عبر الدعم والانتشار لأذرعته وميليشياته وجيوبه”.

وأضافت: “وصل الانسداد للأفق السياسي لدى نظام إيران حدّاً جاوزَ المعقول، فقد جعل الصراعات تأخذ طابعاً انفجاريّاً سواء داخل إيران أو خارجها، ففي الداخل شاهدنا حالات الرفض والثورة على الأوضاع من فقر وتجهيل وقمع لكل صوت حُر، أما في الخارج فما زال الغباء السياسي بطابعه الراديكالي المتطرّف ينفث سمومه وقلاقله في كل بقعة مدفوعاً بأحلامه في التوسع والنزوع للهيمنة والسيطرة ومدّ عقيدته الميثولوجية”.

وتابعت: “ولعل من المهم الإشارة إلى العقيدة الإرهابية المتطرفة التي يحاول تعميمها في المنطقة وبث الروع والفوضى في الإقليم كاملاً”.

وختمت: “ويبقى سلوك نظام إيران وتقريعه بل ردعه وبما يكفل إلجام غروره محكّاً حقيقياً للإرادة الدولية وللأمم المتحدة حتى تثبت بأنها فعلاً كيان أممي وُجد لإحلال السلام والأمن الدوليين للدول قاطبة بعيداً عن الإدانات والشعارات المندرجة ضمن سياسة الشجب والرفض والتي لا تحفظ أمناً ولا تردع متطرّفا”.