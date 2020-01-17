صحيفة السعودية: المملكة تسعى نحو إحلال السلام باليمن

قالت صحيفة اليوم السعودية، إن إحراز المملكة المرتبة الأولـى عالميا في خط الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام المنفرط، وزيارة وفد منظمة الأمم المتحدة لـلـطفولـة «الـيونيسف» لمقر الـبرنامج الـسعودي لتنمية وإعمار اليمن بالـرياض، يعطي أكبر دليل على سعي المملكة الحثيث لإحلال السلام في اليمن.

وأضافت، لـقد دأبت المملـكة على الـعمل الحثيث على دعم أمن واستقرار اليمن، وأهم السبل التي اتخذتها المملكة الجنوح إلى تسوية الأزمة العالقة سلما، وقد اتضح ذلك من ترحيب الرياض بالاتفاق الموقع بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في شهر نوفمبر من العام الفائت، وهو ترحيب لقي تثمينا عالميا، فالجهود المبذولـة للمملكة أدت للوصول إلى هذا الاتفاق الحيوي، تنفيذا لتوحيد الجهود من أجل احتواء الإرهاب الحوثي.

وتابعت الصحيفة، ولا شك أن تلك الجهود المثمرة كانت محط إعجاب وتقدير دول العالم دون استثناء، وليس أدل على اهتمام المملكة بالشأن اليمني من الدعم اللامحدود لهذا البلد الـشقيق، حيث تصدرت المملكة المرتبة الأولـى المانحة للمساعدات الإنسانية لليمن، والـتي بلغ حجمها نحو 419 ملـيار دولار، وفقا لما جاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا” ، وهذا يعني فيما يعنيه أن المملكة حريصة أشد الحرص على مصالح اليمن، وهو هـدف مازالت المملكة تمارسه على أوسع نطاق.

واختتمت الصحيفة، بالإضافة إلى تلك المساعدات المقدمة لليمن، ووقوف المملكة إلى جانبه لاستعادة أمنه واستقراره، وطمأنينة أبنائه من براثن الميليشيات الحوثية الإرهابية، فإنها بذلـك تدشن مبادئها الـثابتة والـواضحة تجاه الأزمة الـيمنية، والمتمحورة في أهمية عودة الـسلام إلـى هـذا البلد الشقيق وقطع الطريق أمام أعدائه من الحوثيين وأذنابهم للحيلولة دون العبث بأمنه واستقراره، والعمل بمثابرة من أجل عودة الـيمن نحو حظيرتيه العربية والـدولـية، والخلاص من شبح الإرهاب المتمثل في المليشيات الحوثية وأعوانها.